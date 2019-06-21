Правительство России готово заняться вопросом британского кладбища в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство РФ готово помочь севастопольским властям в решении проблем, связанных с содержанием британского военного кладбища XIX века, расположенного в городе. Об этом в пятницу на площадке форума "Таврида 5.0" в Крыму заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Британское кладбище появилось в Севастополе после Первой обороны города в 1854-1855 годах, во время Крымской войны. Тогда российской армии противостояли силы союзников: Британии, Сардинии (современная Италия), Турции и Франции. В июне 2019 года в британской газете The Times появился материал о том, что сейчас за кладбищем ухаживают только волонтеры; отмечалось, что после передачи Крымского полуострова Украине кладбище оказалось частично разрушено, часть земли отдана под дачные участки.

"Российская Федерация заботится о захоронениях на территории Крыма и на всей территории России. Это важный человеческий подход, если коллеги обратятся, мы окажем содействие", - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что этот вопрос не связан с политикой. "Это должны быть абсолютно нормальные переговоры, это гуманитарная повестка", - отметила вице-премьер.

Также сообщалось, что благодаря тактическим ходам русская армия потеряла в несколько раз меньше бойцов, чем ее противники. В частности, известен эпизод в долине, известной как Долина смерти, когда британская кавалерия оказалась зажата между холмов и практически уничтожена огнем с флангов.

Британское кладбище - не единственное в Севастополе, где захоронены иностранные солдаты и офицеры, погибшие во время Крымской войны. В частности, в городе есть захоронения французов, и президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, возглавлявший делегацию французских политиков во время визита в Крым, благодарил власти Севастополя за поддержание его в отличном состоянии.