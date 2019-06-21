На молодежный форум "Машук" в 2019 году приедут 3 тыс. участников

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Молодежный форум "Машук-2019" примет 3 тыс. участников, что на 1 тыс. больше, чем в предыдущие годы, также будет введена третья смена, написал в своем аккаунте в Instagram полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"Провел рабочее совещание по подготовке десятого Северо-Кавказского форума "Машук-2019".

До старта важнейшего молодежного события года осталось чуть больше полутора месяцев. Юбилейный форум, который пройдет под девизом "Про Россию! Про тебя!", примет на тысячу участников больше, чем в предыдущие годы, появится новая, третья смена", - написал Матовников.

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов России и стран зарубежья. Форум прошел в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа). Президент России Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.

Образовательная программа форума традиционно состоит из мастер-классов, интерактивов, лекториев. В 2018 году в общей сложности для участников форума провели 263 тренинга, более 50 мастер-классов, ориентированных на развитие личной эффективности и несколько массовых квест-игр.