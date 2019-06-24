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В Роскачестве дали рекомендации, как избежать угона автомобиля

Эксперты советуют наносить на машину аэрографии и наклейки. Это станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Эксперты Роскачества дали советы, как уберечь машину от угона. Одним из эффективных способов защиты от злоумышленников специалисты назвали нанесение на авто аэрографии и наклеек.

"Существует множество мифов, широко распространенных в сознании автовладельцев. Пожалуй, самый популярный из них - "мой автомобиль не нужен угонщикам". Спрос на автомобили и их комплектующие всегда будет стабильно высоким, а значит, это уже мотив для угона. Помните, что охраняемые стоянки так же не являются стоп-фактором для угонщиков",приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Рекомендации экспертов:

  1. Аэрография и наклейки. Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу. Это будет способствовать снижению привлекательности машины для воров.
  2. Противоугонная "метка". Небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передает сигналы в некотором диапазоне частот. Прибор необходимо хранить при себе, без него машина не заведется.
  3. ПИН-коды. На автомобиле программируются штатные кнопки, и только владелец авто знает, какие кнопки и в какой последовательности нажать, чтобы активировать зажигание.
  4. Замок на рулевое колесо типа мультилок. Даже недорогой замок будет действовать как частично сдерживающий фактор для угонщика. Мультилок на коробку передач - еще одно блокировочное устройство механического типа.
  5. Спутниковая сигнализация. Такие системы представляют собой гибрид спутниковых и сотовых технологий. В автомобиль устанавливается миниатюрный приемник/передатчик спутниковых сигналов, который связан непосредственно с диспетчерским пунктом посредством GPS-сигнала. Помимо того, что диспетчер отслеживает местоположение авто, он может заблокировать двигатель, закрыть двери и вызвать службу быстрого реагирования, если с машиной что-то произошло.
  6. Невидимая защита. Необходимо спрятать в труднодоступном месте в автомобиле GPS/GSM-маяк. Он информирует о всех перемещениях машины и позволяет выяснить ее местоположение.
  7. Обратиться к производителю автомобиля, чтобы узнать, если есть какие-либо дополнительные шаги, которые можно предпринять, чтобы защитить именно эту модель.

Как заявили эксперты, перед установкой средств защиты на машину необходимо проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не лишиться гарантии на авто.

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