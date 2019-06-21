Власти Кубани выделят 400 млн рублей на открытие 12 пожарных частей в течение трех лет

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят из регионального бюджета 400 млн рублей на открытие в течение трех лет 12 пожарных частей для обеспечения безопасности населения, две из них откроют уже в 2019 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам совещания губернатора региона с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

В пятницу сотрудники управления МЧС по региону провели учения, отработав действия при взрыве на нефтебазе, возгорании нефти на танкере и крупных лесных пожарах. На учениях присутствовал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, по итогам учений прошло совещание, в котором принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В ближайшие три года в крае будет создано 12 пожарных частей. Из краевого бюджета на это предусмотрено 400 млн рублей. Первые две появятся в этом году - в Анапе и Ейском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на приобретение пожарной техники в рамках национального проекта "Экология" в этом году выделено около 50 млн рублей. Сейчас в регионе существует 35 пожарных частей, также в регионе функционируют 116 команд добровольной пожарной охраны, они принимают активное участие в обеспечении безопасности населения. "Добровольческие дружины - это мощнейший ресурс, нужно максимально его использовать. Вижу, что у вас такая деятельность налажена", - приводит пресс-служба слова министра.

В связи с высокой температурой на Кубани введен особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах. По данным пресс-службы администрации края в регионе ограничивают доступ людей в леса, вводится запрет на разведение костров, работникам лесничеств оказывают помощь в контроле за соблюдением правил противопожарной безопасности сотрудники полиции и казаки.

"Возможно, с точки зрения гостеприимства это не популярные меры, но так мы сможем максимально сократить риск возникновения лесных пожаров", - приводит пресс-служба слова Кондратьев.