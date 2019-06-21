Защита просит отпустить из-под ареста экс-главу Раменского района

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Защита ходатайствует об отмене ареста бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве его знакомой общественницы Евгении Исаенковой. Об этом в ходе заседания в Бабушкинском суде Москвы заявил адвокат Артем Сарбашев.

"Просим избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал Сарбашев.

В ходе заседания Кулаков заявил, что "в крайнем случае" согласен на домашний арест. "Прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с арестом, в крайнем случае, домашний арест. Я уверен, что следствие придет к правильному выводу и найдет убийцу", - сказал он.

На заседании защита также ходатайствовала о приобщении к дополнительным материалам данных опроса консьержки, жены и сына Кулакова, которые подтверждают его алиби. Ранее сам Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. "Нет ни одного даже малейшего доказательства, что следствие рассматривает другие версии", - отметил Сарбашев.

Следствием был представлен протокол осмотра места происшествия, экспертиза тела Исаенковой и заключения экспертов, чем, по мнению следствия, подтверждается вина Кулакова. Однако в машине и на вещах Исаенковой, утверждается в материалах дела, были обнаружены генетические следы не только Кулакова, но еще двух других неустановленных мужчин.

В материалах, которые зачитала судья, говорится, что Кулаков познакомился с Исаенковой в 2012 году. В августе этого года они планировали поехать вместе отдыхать, а в сентябре начать жить вместе. Согласно его показаниям, последний раз с Исаенковой они виделись 30 мая.

У убитой могли быть враги

Кулаков, лично присутствовавший в суде, вновь отверг вину. "Я не совершал преступление, которое мне вменяется. Никаких возможностей появиться на территории, где было совершено убийство, у меня не было", - сказал обвиняемый. По его словам, условия в СИЗО Серпухова, где он содержится, нормальные.

Кулаков сообщил также, что у убитой могли быть враги. Он также прокомментировал информацию о том, что в ночь убийства Исаенкова поехала на встречу "с хорошим человеком". "У нее был очень широкий круг общения, она могла помогать кому угодно", - отметил он.

По его словам, в случае освобождения из-под ареста и снятия обвинений он, вероятно, вернется на бывшую должность. "Шанс есть, но небольшой, потому что это нужно сделать до сентября", - сказал экс-чиновник.

В чем обвиняется

1 июня Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой испытывал личные неприязненные отношения. По данным СК, женщина была задушена.

Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.

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