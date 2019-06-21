Эколог: популяцию переднеазиатского леопарда на Кавказе можно восстановить через 20 лет

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Популяцию переднеазиатского леопарда на Кавказе при отсутствии исходного материала можно восстановить через 20-25 лет. Об этом рассказал ТАСС профессор, академик РАЕН, заслуженный эколог РФ, старший научный сотрудник Кавказского государственного биосферного заповедника Анатолий Кудактин.

"Популяция считается восстановленной, когда в природе обитает 25 пар особей. Если есть исходный материал, можно восстановить лет через 10-15. Если его нет, как сейчас, около 20-25 лет. Восстановление популяции решило бы многие проблемы на территории. Через него можно систематизировать систему охраняемых территорий Кавказа", - сказал Кудактин.

В настоящее время на территории Кавказского заповедника обитают два леопарда, выпущенных на волю из Центра популяции переднеазиатского леопарда. "Это самцы Артек и Ахун. По данным мониторинга Кавказского заповедника, Артек сейчас находится на территории республики Адыгея. Местонахождение Ахуна точно установить невозможно - хищник давно снял с себя ошейник, оснащенный передатчиком", - сказали в заповеднике.

Всего в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами Российской академии наук и WWF России была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".