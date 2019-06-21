{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Земские" учителя в Дагестане первыми в России получат по 1 млн рублей на покупку жилья

Такое решение власти приняли для привлечения учителей на работу в сельскую местность

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Педагоги, работающие в селах Дагестана, первыми в России получат по программе "Земский учитель" 1 млн рублей на строительство или покупку жилья. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Документом предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты педагогическому работнику в размере 1 млн рублей на приобретение (строительство) жилого помещения с условием обязательной отработки в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение принято для привлечения учителей на работу в сельскую местность.

"Республика Дагестан станет пилотным регионом по запуску проекта "Земский учитель". Нехватка учителей в республике превышает 500 единиц. Больше всего в школах Дагестана не хватает учителей иностранных языков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Теги
РоссияДагестан
Декриминализацию последствий первой помощи Дума может рассмотреть осенью
Автор законопроекта Николай Герасименко отметил, что на Западе оказание первой помощи декриминализовано, есть так называемый "закон доброго самаритянина"
Читать полностью