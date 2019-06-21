"Земские" учителя в Дагестане первыми в России получат по 1 млн рублей на покупку жилья

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Педагоги, работающие в селах Дагестана, первыми в России получат по программе "Земский учитель" 1 млн рублей на строительство или покупку жилья. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Документом предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты педагогическому работнику в размере 1 млн рублей на приобретение (строительство) жилого помещения с условием обязательной отработки в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение принято для привлечения учителей на работу в сельскую местность.

"Республика Дагестан станет пилотным регионом по запуску проекта "Земский учитель". Нехватка учителей в республике превышает 500 единиц. Больше всего в школах Дагестана не хватает учителей иностранных языков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.