Столичный омбудсмен сообщила, что заболевшие корью в СИЗО №3 изолированы и получают помощь

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три человека с корью в столичном СИЗО №3 получают необходимую медпомощь. Еще у одного есть подозрение на заболевание, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Заболели три человека, они были немедленно изолированы. Четвертый, у которого подозревают корь, лежит отдельно от этих троих. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики ежедневно делают обход, проверяют, просят находящихся в СИЗО немедленно обращаться, если они плохо себя почувствовали", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что во всех камерах проведена санитарная отработка, а всем содержащимся в СИЗО, которые не были привиты от кори, предложили провести вакцинацию. "Инкубационный период у заболевания достаточно большой, поэтому трудно сказать, как это случилось, на каком этапе. Они могли в суд выезжать или ходить на встречу с родственниками", - сказала Потяева.

Карантин из-за кори введен в нескольких камерах следственного изолятора №3 в 1-м Силикатном проезде на северо-западе Москвы.