Профсоюзы Карелии обвинили власти в отказе ремонтировать старейший российский курорт

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Союз организаций профсоюзов Карелии, владеющий 49% акций старейшего российского курорта - санатория "Марциальные воды" - обвинил правительство региона в отказе соблюдать условия договора, по которому в счет ремонта корпуса и строительства новой котельной власти получили 51% акций оздоровительного предприятия. Об этом во время заседания совета учредителей санатория заявил член союза профсоюзов республики Андрей Пахомов.

"Основанием передачи санатория были определенные действия: правительственная сторона должна была произвести ремонт спального корпуса и строительство новой модульной котельной. Соглашение действующее. Профсоюзной стороне все-таки необходимо напомнить правительству, что соглашение было не исполнено, и через судебные органы отозвать его, попытаться вернуть собственность профсоюзам", - заявил Пахомов.

Как уточнили представители профсоюзов, соглашение с правительством было заключено в 2000 году, однако котельная в поселке, где расположен санаторий, так и не появилась. В 2018 году правительство Карелии создало рабочую группу по празднованию 300-летия "Марциальных вод" в 2019 году. Была разработана дорожная карта, согласно которой на модернизацию инфраструктуры здравницы планировалось привлечь из федерального бюджета 63 млн рублей и 5,5 млн из регионального бюджета. Среди прочего, планировалось построить и новую газовую котельную.

"Строительство котельной предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Но после проектирования у объекта сильно выросла стоимость. Вопрос о сроках строительства будет подниматься в ходе поездки вице-премьера Александра Чепика в курируемый им Кондопожский район, на территории которого расположен санаторий", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

Новая котельная должна сократить расходы санатория, кредиторская задолженность которого по итогам 2018 года превысила 50 млн рублей. По словам члена ревизионной комиссии собственников "Марцильных вод" Татьяны Хоренко, если до 2018 года долги предприятия стабильно находились на уровне 40 млн рублей, то сегодняшнее положение ставит предприятие в предбанкротную ситуацию. Сотрудникам начали задерживать зарплаты, а по результатам первого квартала 2019 года, убытки "Марциальных вод" уже составили 11 млн рублей.

"Марциальные воды" - старейший российский курорт, он был основан Петром I в 1719 году. Расположен в одноименном поселке Кондопожского района Карелии. Здесь находятся несколько железистых минеральных источников, обладающих лечебными свойствами. После смерти императора курорт постепенно приходил в запустение. Свою современную историю здравница ведет с 1964 года. Правительство региона владеет 51% акций уставного капитала курортно-оздоровительного предприятия, остальные 49% принадлежат карельским профсоюзам.