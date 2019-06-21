Обратившаяся к Путину семья беженцев сможет получить гражданство РФ в ускоренном порядке

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Члены обратившейся к Путину семьи беженцев Люльковичей смогут получить российское гражданство в ускоренном порядке, сообщила в пятницу пресс-служба главы Татарстана.

О чем спрашивали Путина во время прямой линии

Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июня обратилась семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из донбасского города, который находится под контролем Киева. Члены семьи не могут получить российское гражданство. Путин пообещал максимально либерализовать для граждан Украины процесс получения гражданства РФ.

"Обращение семьи Люльковичей рассмотрено Министерством внутренних дел РФ, принято решение об оказании помощи, найдены варианты, которые помогут в ускоренном порядке решить этот вопрос с приобретением гражданства. Данная семья подала заявление на участие в государственной программе добровольного переселения, которая работает на территории республики, согласование проведено с министерством труда и занятости, в ближайшее время эти вопросы у нас будут уже рассмотрены", - цитирует пресс-служба замначальника управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Елену Соловьеву.

По ее словам, документы рассмотрят в ближайшее время.

В пятницу семью посетил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По его словам, муниципалитет будет оказывать материальную и иную поддержку семье.