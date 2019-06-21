Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Чернобыль. Как это было" на Первом канале, которое ранее было запланировано к показу 22 июня, состоится позже, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что Первый канал снял с сетки документальный фильм "Чернобыль. Как это было", который должен был выйти 22 июня. В нем приняли участие участники событий, ликвидаторы.

"Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже", - сказали в пресс-службе.

В пресс-релизе Первого канала отмечалось, в документальном фильме будет показана история про подвиг вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. На канале напомнили, что сразу после аварии зампред Совмина СССР Борис Щербина был назначен руководителем, академик Валерий Легасов - членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. Авторы документального фильма расскажут, почему покончил с собой Легасов. Накануне самоубийства академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся.