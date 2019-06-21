Медики Петербурга начали лечить детей с редкой злокачественной опухолью сетчатки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты крупнейших клиник Санкт-Петербурга начали лечить ретинобластому - злокачественную опухоль сетчатки у детей. Ранее на операции приходилось выезжать в Москву или другие страны, сообщил в пятницу завотделением Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Михаил Комиссаров.

"Мы говорим о том, что в северо-западном округе, в Петербурге, есть такая интеграция врачей, способная заниматься этой проблемой. Не надо полгода жить в Швейцарии, в Москве, у нас сложился хороший тандем в том плане, что педиатрический университет является многопрофильным стационаром, если у ребенка возникают сопутствующие проблемы, их решают на месте", - сказал он на международном петербургском онкологическом форуме "Белые ночи".

В регионе на разных этапах детей обследуют и лечат также в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса, Ленинградской областной детской больнице и в центре онкологии им. Н. Н. Петрова.

"У нас проводится полное обследование пациентов, локальные методы лечения, системная химиотерапия, физические методы, локальные методы. Наш центр предлагает химиотерапию системную и предлагает химиотерапию при запущенных случаях", - пояснила заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Светлана Кулева.

Он пояснила, что в разных случаях медики выжигают ретинобластому лазером, воздействуют на опухоль препаратами, проводят терапию холодом. Специалисты также рассматривают возможность применять для детей брахитерапию. "Это альтернативный метод локального лечения, когда подшивается радиоактивный аппликатор к месту, где находится ретинобластома. В течение двух-трех дней ребенок носит этот аппликатор, потом он удаляется - своего рода лучевая терапия. Нам нужна только материально-техническая база, нужно достать только эти аппликаторы, мы как раз к этому подходим", - отметила Кулева.

Болезнь встречается у одного из 16-18 тыс. новорожденных. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежегодно диагностируют не более 20 новых случаев ретинобластомы.