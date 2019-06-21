Первый в КЧР археологический музей открылся в Карачаевске

КАРАЧАЕВСК /Карачаево-Черкесская Республика/, 21 июня. / ТАСС/. Церемония открытия археологического музея в Карачаево-Черкесской Республике состоялась в пятницу. Центр создан на базе Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ).

"В музее около 500 экспонатов, которые были найдены на территории Карачаево-Черкесии. Основная коллекция с Хумаринского поселения, которую копала советский и российский археолог Мая Абрамова в 1983-1985 годах", - сказал ТАСС заведующий музеем Ахмат Айбазов.

Переданные музею Институтом археологии РАН экспонаты разместили в выставочном зале площадью около 70 кв. м. Возраст некоторых находок превышает 100 лет.

"Жемчужиной музея считаем ременную гарнитуру с изображением лисы VIII-X веков, которая была обнаружена в окрестностях поселка Нижняя Теберда. Это действительно уникальная находка. В дальнейших планах - расширяться, развиваться, проводить археологические работы самим и привлекать студентов, увлекать их историей", - добавил Айбазов.

Как сообщал ранее ректор КЧГУ Таусолтан Узденов, в регионе ежегодно проводятся раскопки. Теперь найденные артефакты будут передавать в новый музей, где созданы все условия для хранения таких экспонатов.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.