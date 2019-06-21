Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона, который ему вручил лично президент Франции Эмманюэль Макрон. Церемония состоялась в пятницу вечером на приеме в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции.

"Франция выразила признательность за заслуги сэра Элтона Джона, который только что стал кавалером ордена Почетного легиона", - заявил Макрон, выступая перед собравшейся у входа в Елисейский дворец публикой.

Глава государства пояснил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Макрон отметил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более €450 млн на эти цели. Президент напомнил, что 15 лет назад Франция вместе с другими странами создала международный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, благодаря чему за это время была оказана поддержка 27 млн человек.

"Но нужно добиться получения нового финансирования, и сейчас критически важный момент. Франция взяла на себя ответственность провести саммит, который должен позволить заново собрать деньги для этого международного фонда, - добавил Макрон. - У нас осталось 110 дней до этой встречи, она пройдет в Лионе. 110 дней на то, чтобы собрать более чем €13 млрд". Глава государства поставил цель - усилиями международного фонда в ближайшие три года спасти не менее 16 млн человек.

Сама церемония вручения ордена прошла без журналистов. Обладатель почетной награды вышел с орденом на пиджаке к ожидающим во дворе людям. "Получить эту награду в День музыки - особенное событие для меня", - заявил Элтон Джон. Он поблагодарил президента Франции за оказанную ему честь и напомнил о важности борьбы со СПИДом.

Элтон Джон прибыл во Францию в рамках мирового турне Farewell Yellow Brick Road ("Прощай, дорога из желтого кирпича"), начавшегося в США в сентябре 2018 года. На сайте Элтона Джона сказано, что эта череда из более чем 300 концертов призвана подвести черту под 50-летней карьерой одного из долгожителей поп-эстрады. Завершится мировое турне в 2021 году.