Судно по старинным северным технологиям заложили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Деревянное судно по модели поморского коча, который использовали поморы и сибирские промышленники в XI-XIX веках, заложили в пятницу в Архангельске. При разработке использовали старинные чертежи, сообщил ТАСС руководитель проекта, глава Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания Глеб Плетнёв.

"[Сегодня состоялась] церемония закладки памятной монеты и таблички в основание деревянного северного судна, какие использовались веками на Русском Севере - до тех пор, когда на смену деревянным судам пришли железные корабли. Это будет палубное судно на 12 посадочных мест, включая команду. Оно будет осуществлять экспедиционные походы в акватории Белого и других северных морей", - сказал Плетнёв.

Судно будет предназначено для туристических целей, а сам процесс строительства планируется сделать открытым: по словам руководителя проекта, организаторы рассматривают вариант оборудования в цехе, где будут строить судно, галереи для наблюдения. Также не исключен вариант серийного производства.

"Мы находимся на излете тех исторических времен, когда утрачиваются традиции. Мы по крупицам собираем людей, которые могут держать топор, иметь плотницкие навыки. Мы готовы привлекать специалистов со всей страны", - добавил он.

Модернизированный проект

Судно будет парусно-моторным - таковы современные требования. "По нынешним условиям хозяйственной регистрации мы обязаны иметь двигатель, который будет установлен для захода в порты и движения во время штиля. А для экономии мы будем использовать парус", - пояснил руководитель проекта.

Длина судна - 19,2 м, ширина 5,9 м, осадка 1,6 м, а высота бортов - 3 м. Его предполагается построить за два года. "Обводы, парусное вооружение, общий вид будет соответствовать тому, как было в старину, а внутреннее наполнение будет современное", - пояснил ТАСС проектировщик-конструктор Егор Ватлецов.

По его словам, срок эксплуатации оценивается в 10-15 лет. "Можно будет ходить не год и не два, а лет 10-15 спокойно. 10-15 лет - это нормальная безремонтная эксплуатация деревянных судов. Подобные в Норвегии ходят, но не кочи, а шхуны, мы делали ремонты таких. В России деревянных таких судов нет", - уточнил конструктор.

Плетнёв пояснил, что пока сложно назвать окончательную стоимость проекта. "Общий бюджет не просчитан, потому что мы пока не знаем, какая нужна будет отделка. Мы просчитываем дизельную установку, это недешево. И все это ручная работа", - добавил он.

Традиционные особенности

Как пояснил ТАСС руководитель проекта "Поморская экспедиция" Александр Шаларев, закладка памятной монеты - старинная традиция на Поморье. "Закладывалась монета на удачу - при строительстве дома, при строительстве печки, корабля, ведь, собственно говоря, корабль - это дом. Это такой мощный символ, чтобы подружиться с духами", - рассказал Шаларев.

Для коча выбрали юбилейную серебряную монету, впущенную в 1996 году в честь Великой Северной экспедиции.

Особенностью коча был яйцевидный корпус, который защищал судно от разрушения при столкновении с крупными льдинами. При этом, если судно застревало во льдах, его выталкивало на поверхность. Запрет на строительство традиционных поморских кораблей был введен при Петре I, который был заинтересован в строительстве судов по европейским технологиям. Однако участники проекта смогли найти судно этой модели 1733 года.

"Коч был построен по императорскому указу в те годы, когда поморских судов не должно было существовать, - пояснил ТАСС заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев. - В 1733 году вдруг было приказано построить коч, как их традиционно строили на Северной Двине, для того, чтобы пройти на нем часть Северного морского пути, войти в Обь".

По его словам, проект тогда выполнили очень быстро: в октябре заключили договор, а в мае судно было готово. "Его строили на Пинеге. Известна деревня и люди, которые строили. Известно все о строительстве. Неизвестно только мачтовое вооружение, его ставили в Архангельске в Адмиралтействе, и об этом пока документов не найдено", - пояснил специалист.