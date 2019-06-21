АТОР: россияне приобретали туры в Грузию с датами вылета до конца лета

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глубина продаж туров в Грузию россиянам - до конца лета, были и заявки на сентябрь. Об этом сообщила в пятницу ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туры разной продолжительности, глубина продаж - до начала сентября точно. Есть заявки и на сентябрь. Оценочно организованные туристы [находящиеся сейчас в Грузии] - это несколько тысяч человек, меньше 10 тыс., и на Черноморском побережье, и в Тбилиси, и в других городах Грузии. Но самостоятельных на порядки больше", - сказала она.