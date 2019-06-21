Абхазия готова принять российских туристов, которые вынуждены отменить отпуск в Грузии

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Абхазская туристическая отрасль ждет на отдых российских туристов, которые собирались провести отпуск в Грузии, но в связи с последними событиями вынуждены его отменить. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета <…> воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

"Абхазия готова принять всех туристов, которые прислушались к рекомендациям <...> и отменили свой отдых в Грузии в связи с последними событиями. У нас теплое море и чистый воздух, гостеприимные люди. Помимо пляжного туризма и экскурсий у нас развит горный и экстремальный туризм, ждем всех у себя"- сказал Барциц.

Барциц отметил, что в Абхазии летний туристический сезон набирает обороты. По его словам, по данным на 10 июня, только в коллективных средствах размещения Гагрского района отдохнули порядка 10 тыс. человек, что вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пик сезона обычно приходится на июль и август.

В курортный сезон 2018 года в Абхазии побывали более 1 млн туристов - на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство туристов едет в республику из России.

События в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 демонстрантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.