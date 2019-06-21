Более 1 тыс. уральцев остаются в Грузии



"Этого следовало, конечно, ожидать. У нас уральских туристов число превышает 1 тыс. человек. Просто остановить нельзя, туристов нужно забирать", - сообщил ТАСС Мальцев.



Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета здерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".



Путин поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.