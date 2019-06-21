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Приостановка авиасообщения с Грузией

Более 1 тыс. уральцев остаются в Грузии

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. уральцев на данный момент находятся в Грузии, рейсы в которую, по указу президента РФ Владимира Путина будут заблокированы с 8 июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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"Этого следовало, конечно, ожидать. У нас уральских туристов число превышает 1 тыс. человек. Просто остановить нельзя, туристов нужно забирать", - сообщил ТАСС Мальцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета здерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Путин поручил кабмину оказать находящимся в  Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией
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