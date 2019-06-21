{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
3 карточки

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

© Валерий Шарифулин/ТАСС

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией. Это было сделано после скандала с российской делегацией в Тбилиси и последующими акциями протеста.

Что произошло

?

Владимир Путин в ответ на провокацию со стороны Грузии с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение. Туроператорам и турагентам также рекомендовано "на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта". 

Президент поручил правительству принять меры для возвращения на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

Кто возместит ущерб

?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств.

Авиакомпании S7, Red Wings и "Победа" уже заявили о готовности возместить стоимость авиабилетов, которые пассажиры будут вынуждены сдать.

Red Wings 20 июля планировала открыть полеты в Кутаиси. Продажу билетов пришлось закрыть.

Все рейсы "Победы" и "Уральских авиалиний" в Грузию до 8 июля будут выполняться по расписанию.

Авиакомпании откроют горячие линии для помощи россиянам.

Сколько российских туристов в Грузии

?

Как сообщили в АТОР, граждане приобретали туры разной продолжительности. Были заявки и на сентябрь. Организованных туристов меньше 10 тыс. Однако есть и самостоятельные путешественники, их намного больше.

В настоящее время регулярные рейсы в Грузию осуществляют компании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings и Nordavia.

 

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Васильева: новые учебники по истории Великой Отечественной войны переполнены статистикой
По мнению министра просвещения, при изложении исторических фактов нужно избегать сухости
Читать полностью