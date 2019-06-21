Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией. Это было сделано после скандала с российской делегацией в Тбилиси и последующими акциями протеста.
Что произошло
Владимир Путин в ответ на провокацию со стороны Грузии с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение. Туроператорам и турагентам также рекомендовано "на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта".
Президент поручил правительству принять меры для возвращения на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
Кто возместит ущерб
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств.
Авиакомпании S7, Red Wings и "Победа" уже заявили о готовности возместить стоимость авиабилетов, которые пассажиры будут вынуждены сдать.
Red Wings 20 июля планировала открыть полеты в Кутаиси. Продажу билетов пришлось закрыть.
Все рейсы "Победы" и "Уральских авиалиний" в Грузию до 8 июля будут выполняться по расписанию.
Авиакомпании откроют горячие линии для помощи россиянам.
Сколько российских туристов в Грузии
Как сообщили в АТОР, граждане приобретали туры разной продолжительности. Были заявки и на сентябрь. Организованных туристов меньше 10 тыс. Однако есть и самостоятельные путешественники, их намного больше.
В настоящее время регулярные рейсы в Грузию осуществляют компании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings и Nordavia.