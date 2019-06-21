Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Владимир Путин в ответ на провокацию со стороны Грузии с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение. Туроператорам и турагентам также рекомендовано "на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта".

Президент поручил правительству принять меры для возвращения на родину россиян, временно находящихся в Грузии.