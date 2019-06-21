Сотрудники МВД зажгли свечи на Мамаевом кургане в Волгограде в ночь на 22 июня

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Памятная акция "Завтра была война" собрала вечером в субботу на Мамаевом кургане 2,5 тыс. полицейских, членов их семей, ветеранов, курсантов Волгоградской академии МВД, которые минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне, 78-я годовщина начала которой отмечается 22 июня, и зажгли свечи в честь подвига советских солдат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"В канун Дня памяти и скорби тысячи огней вновь зажглись на главной высоте России - Мамаевом кургане в Волгограде. Свыше 2,5 тыс. полицейских, их семьи, ветераны, кадеты полицейских классов школ Волгограда и Волжского, курсанты Волгоградской академии МВД и представители силовых структур региона по традиции в едином строю зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у озера Слез на площади Скорби. В полицейской акции традиционно приняли участие волгоградцы и гости города", - говорится в сообщении.

Памятная акция "Завтра была война", проводимая волгоградскими полицейскими, впервые состоялась в 2012 году. На следующий год инициативу поддержали представители всех силовых структур региона. С 2014 года акция стала всероссийской.

В этом году участниками акции стала делегация полицейских из Чеченской Республики во главе с министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Русланом Алхановым. Держа в руках зажженные свечи, участники акции поднялись к подножию скульптуры "Родина-Мать зовет".

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