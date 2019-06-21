День памяти и скорби. Россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. День памяти и скорби отмечается в России в субботу. Ровно 78 лет назад, 22 июня 1941 года, германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города - Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие. О том, как страна вспоминает тех, кто ценой собственной жизни долгие 1418 дней и ночей приближал Победу на фронте и в тылу, - в материале ТАСС.

Памятные мероприятия начались по всей стране еще накануне. В Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы был дан старт акции "Свеча Памяти". Были зажжены Свечи Памяти всех республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, прошло поминальное богослужение. В столице, на Крымской набережной, состоялась традиционная "Линия памяти" - было зажжено 1418 свечей, символизирующих каждый день войны.

В Москве 22 июня пройдет акция "Вахта памяти. Вечный огонь", она начнется в 03:00. Участники молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны и все желающие почтут память павших за Родину и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В 04:00 прозвучит голос Юрия Левитана, который 78 лет назад сообщил по радио о начале войны, после чего состоится возложение цветов, затем память погибших почтут минутой молчания.

Традиционно в День памяти и скорби президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Вместе с ним дань памяти павшим отдадут руководители правительства, парламента, генералитета, духовенства, а также ветераны и представители общественных организаций.

По информации Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, 22 июня в 12:40 начнется акция "Горсть Памяти", на которой пройдет церемония передачи юнармейцам горсти земли с Могилы Неизвестного Солдата в солдатских кисетах.

"Нет в России семьи такой…"

Всероссийские акции "Свеча Памяти" и "Горсть Памяти" традиционно пройдут 21-22 июня во всех регионах. В память о защитниках страны зажгут сотни тысяч свечей, в Архангельске одновременно развернут копию знамени Победы площадью 200 кв. м.

"Чтобы увековечить память погибших и создать мемориал в Москве, будет собрана земля с мест братских захоронений всей страны, [она будет] заложена в артиллерийских гильзах и выставлена в "парке памяти". Из Петербурга будет взята земля с Пискаревского кладбища", - рассказал ТАСС глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В Омске у Вечного огня из лампад будет выставлен контур цифр "1418" и по вертикали слово "помним". В Ленинградской области в филиале Центрального военно-морского музея "Дорога жизни" пройдет церемония спуска на воду памятного венка под залпы ружейного салюта роты почетного караула. Акции памяти пройдут также во всех регионах Поволжья.

В Кургане на Аллее Славы состоится церемония возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному огню. Представители ингушских диаспор в городах России 21-22 июня также проведут церемонии возложения цветов к памятным плитам с именами уроженцев Ингушетии - участников Великой Отечественной войны.

Открытие памятников и исторические реконструкции

В Вологодской области ко Дню памяти и скорби приурочены несколько памятных мероприятий. Как рассказали ТАСС в региональном отделении Российского военно-исторического общества, 21 июня в Пионерском сквере Вологды открыли бюст дважды Герою Советского Союза летчику Александру Клубову, а 22 июня в городе Кириллове пройдут памятные мероприятия к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, авиатора Евгения Преображенского. В память о нем откроют памятник и музей.

На Камчатке 22 июня состоится открытие монумента труженикам тыла. Памятник, изготовленный в Оренбурге на пожертвования жителей, организаций и предприятий Камчатки, символизирует труд камчатцев в тылу во время Великой Отечественной войны. На изготовление, доставку и установку памятника высотой 2,5 метра было собрано порядка 4,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Рязанской области на территории бывшего села Нагайское возле поклонного креста, который находится на восстановленном кладбище, откроют мемориал в память о солдатах Победы. Автором идеи выступила студентка, краевед Аревик Казанчан. На военно-мемориальном кладбище Мамаева кургана в Волгограде в этот день откроют памятный знак воинам-чеченцам, проявившим мужество и отвагу во время Сталинградской битвы.

Военно-историческая реконструкция запланирована в Сургуте. В ней будет задействовано более 100 человек из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского, Урая, Мегиона и Лангепаса. В Благовещенске Амурской области в городском парке пройдет историческая реконструкция "Трагедия", рассказывающая о событиях 1941 года. Мероприятие проводится на средства фонда президентских грантов РФ.

Жители Карачаево-Черкесии примут участие в историческом квесте, который пройдет в парке Победы города Черкесска, также будет организован ночной показ фильмов о войне в импровизированном летнем кинотеатре, вечер воспоминаний у костра, где молодежь встретится с родственниками ветеранов, а также посмотрит видео с воспоминаниями самих участников войны.

Автопробеги, фильмы и песни в поездах

Памятные мероприятия в Архангельске начались еще 19 июня, когда стартовал автопробег по маршруту Архангельск - Брест. Участники, побывавшие на местах боев, посетят Брестскую крепость и 22 июня примут участие в мероприятиях в Бресте. В Киржаче Владимирской области жители и гости города по традиции вечером 22 июня отправятся в велопробег по мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной.

Накануне Дня памяти и скорби в Севастополе прошла презентация книги "Рассказы Кудланова", которую написал участник Великой Отечественной войны Анатолий Галкин. Для Севастополя Великая Отечественная война началась почти на час раньше, чем для всей остальной страны - первые бомбы упали на город около 03:15.

Как сообщили ТАСС в региональном центре патриотического воспитания ЯНАО, 22 июня на Ямале подведут итоги благотворительной акции "Красная гвоздика", во время которой волонтеры распространяли значки с изображением цветка под девизом "Я помню. Я помогаю". Собранные средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В Тюмени в День памяти и скорби будет реализован проект "Священная война". В пассажирских поездах, электричках, в парках, скверах и на площадях зазвучит голос Юрия Левитана и песни военных лет. В четыре утра зазвучит голос Левитана и в городе воинской славы Ростове-на-Дону, а в историческом парке "Россия - моя история" пройдут экскурсии под названием "Этот день июня не забыт".

Кроме того, 22 июня в Вологодской области на мемориале "Скорбящая мать" в центре Ошты состоится погребение останков красноармейцев, найденных в ходе поисковой экспедиции вологодского объединения поисковиков. Придадут земле с воинскими почестями и 369 бойцов, найденных поисковиками в ходе весенней вахты памяти в Новгородской области. В Кемеровской области пройдет церемония захоронения останков кузбасского красноармейца Алексея Спиридонова, которое обнаружили поисковики на территории Ленинградской области.