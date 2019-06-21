Guardian: британская полиция провела беседу с Борисом Джонсоном из-за жалобы соседей

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Соседи экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где он проживает вместе со своей подругой Кэрри Саймондс. Как сообщила в пятницу вечером газета The Guardian, жильцы соседней квартиры опасались за безопасность Саймондс, так как услышали звуки громкого скандала, однако полицейские, которые провели беседу с ней и Джонсоном, пришли к выводу, что причин для беспокойства нет.

"В 00:24 пятницы, 21 июня, полиция [на юге Лондона] среагировала на звонок, поступивший от местного жителя. Звонивший опасался за свою соседку, - сообщили The Guardian в полиции. - Полицейские поговорили со всеми, кто находился в квартире, расположенной по указанному [звонившим] адресу, и все они были цели и невредимы. Поводов для беспокойства и явных признаков правонарушения выявлено не было, как и причин для вмешательства полиции".

Как пишет The Guardian, полиция была вызвана после того, как соседи начали стучать в дверь к ссорящимся, но им никто не ответил. Пресс-секретарь Джонсона, являющегося наиболее вероятным претендентом на пост главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны, отказался комментировать ситуацию.

Один из соседей Саймондс, в чьей квартире сейчас живет Джонсон, со своей стороны, сообщил изданию, что около полуночи услышал, как за стеной громко ссорятся. По его словам, оттуда доносился звон бьющейся посуды, женские крики "не трогай меня" и "убирайся из моего дома", а также упреки в эгоизме. На записи, попавшей в распоряжение The Guardian, слышно, как мужчина, предположительно Джонсон, отказывается уходить и просит "оставить в покое" его ноутбук, после чего раздается звук падающего предмета. Собеседник издания предполагает, что причиной ссоры мог послужить бокал красного вина, который, судя по отдельным выкрикам, Джонсон пролил на диван подруги.

В настоящий момент бывший мэр Лондона и фаворит премьерской гонки находится в процессе развода с правозащитницей Мариной Уилер, с которой он прожил 25 лет. Причиной развода предположительно стал его роман с Саймондс, которая ранее была пресс-секретарем Консервативной партии. Джонсон дважды расставался с Уилер - в 2004 и 2010 годах, однако оба раза возвращался к жене, и до развода дело не доходило. По сообщениям британских СМИ, причиной супружеских размолвок были его романы с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведом Хелен Макинтайр.