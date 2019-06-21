Минпросвещения предложило использовать в школах компьютерные игры для обучения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить в период 2019-2024 годов в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения. Соответствующий проект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает проведение в период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика" эксперимента по модернизации системы образования. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий и создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

"В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным областям "Математика", "Информатика" и "Технология", как цифровые учебно-методические комплексы, цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, игровые виды цифровых образовательных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Цифровые учебные симуляторы и тренажеры представляют собой средства обучения - "аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты". Под игровыми видами цифровых образовательных ресурсов подразумеваются компьютерные игры, развивающие электронные образовательные ресурсы, игровые мобильные приложения, используемые в качестве средств обучения.

Данные средства обучения и воспитания позволят оперативно сформировать у учеников и педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий в процессе обучения. Кроме того, они должны мотивировать школьников к процессу обучения.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 г. включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.