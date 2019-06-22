В Вашингтоне прошла акция в память о начале Великой Отечественной войны

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальная акция "Свеча памяти" состоялась в пятницу в Вашингтоне. Мероприятие прошло у Мемориала Второй мировой войны в самом центре столицы США в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня.

Ровно в 21:00 по местному времени (04:00 утра 22 июня мск) участники мероприятия зажгли свечи у сектора мемориала, посвященного встрече на Эльбе. Собравшиеся возложили венок к барельефу "Дух Эльбы".

Мемориальная акция "Свеча памяти" проводилась в США в третий раз.