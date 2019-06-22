Монумент труженикам тыла открыли на Камчатке в День памяти и скорби

ТАСС, 22 июня. Памятник труженикам тыла открыт в Парке Победы на Камчатке в День памяти и скорби. Сообщение об этом размещено в субботу на сайте правительства Камчатского края.

"В Парке Победы состоялось открытие монумента "Труженикам тыла 1941-1945 годов", - говорится в тексте.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, монумент, изготовленный в Оренбурге на пожертвования населения, организаций и предприятий полуострова, символизирует труд жителей Камчатки в тылу во время Великой Отечественной войны. Композиция состоит из нескольких фигур, среди которых подросток, женщина, оленевод и рыбак. На изготовление, доставку и установку памятника высотой 2,5 м жители края собрали порядка 4,5 млн рублей.