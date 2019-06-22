Дорогами войны. "Артек" провел экспедицию по горам Крыма ко Дню памяти и скорби

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 22 июня. /ТАСС/. Педагоги Международного детского центра "Артек" прошли больше 100 км, совершив экспедицию по тем местам, где во время Великой Отечественной войны шли бои за Крым и Севастополь. В ночь на 22 июня они вернулись в лагерь и вместе с тысячами приехавших в "Артек" ребят участвовали в реквиеме - мероприятии, в ходе которого почтили память погибших в годы войны.

Ранее сообщалось, что 20 педагогов "Артека", атакже и.о. генерального директора центра Константин Федоренко отправились в поход 17 июня. Они прошли по маршруту, опоясывающему город-герой Севастополь. Во время войны его защитники стали примером мужества и стойкости. Гитлеровцы планировали взять его за несколько дней, но город продержался восемь месяцев, задержав наступление фашистов на Сталинград и оттягивая на себя значительные силы врага.

"Во-первых, мы хотели пройти полностью Большую севастопольскую тропу, во-вторых, посетить все памятники, которые были посвящены героическому прошлому, Великой Отечественной войне. Война - это трагедия, но она показала героизм советских людей", - рассказал ТАСС Федоренко.

Он отметил, что маршрут проходил по территории двух субъектов России: Республики Крым и города Севастополя. Мемориалы, которые установлены вдоль тропы и неподалеку от нее, хранят память о тех, кто защищал полуостров в 1941-1942 годах и освобождал его весной 1944 года. "Состояние [мемориалов] великолепное. Они отремонтированы, покрашены, хорошие подступы, памятники заметны издалека, видно, что за ними ухаживают", - уточнил собеседник.

По его мнению, в День памяти и скорби нужно возвращаться к событиям войны. И реквием, который прошел ранним утром в "Артеке", призвал вспомнить.

Большая севастопольская тропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя, в том числе имеет степную и горную части. Полное прохождение маршрута рассчитано на недельный пеший поход. Тропа состоит из восьми расположенных друг за другом участков общей протяженностью 117 км, оборудованных местами стоянок. Кроме того, имеются радиальные маршруты.

Море памяти

Считается, что Великая Отечественная война началась в 4 часа утра. Именно тогда фашистские войска перешли границу СССР, а первые бомбы упали на советские города.

Уже несколько лет в это время 22 июня проходит всероссийская акция "Свеча памяти". В "Артеке" утром в субботу прошел реквием по погибшим в годы войны. К 4:00 в центральном амфитеатре "Артека" собрались более 3,5 тыс. ребят и вожатых.

"Если объявить минуту молчания за каждого погибшего в годы Великой Отечественной войне, мир молчал бы 50 лет. Слишком мало времени, чтобы услышать все имена павших. Но закройте глаза и прислушайтесь к морю - оно хранит в себе воспоминания войны. Шум моря сегодня - это слова всех матросов, не пришедших с нее", - отметил ведущий.

В конце реквиема вожатые "Артека" пронесли по кругу арены памятную гирлянду и букеты цветов, шествие возглавлял артековец с факелом - с огнем памяти. В течение дня ребята и вожатые "Артека" возложат цветы к расположенным в центре мемориалам, которые обустроены в память о советских воинах, освобождавших Крым, и героев-артековцев. Вечером пройдет "открытый микрофон" - на этой площадке ребята смогут высказаться о войне.

Оркестр реквиема

Одним из главных событий ближайшего месяца для артековцев станет фестиваль "Серебряные струны Причерноморья", на который отобрали 13 детских оркестров со всей страны - от Москвы до Барнаула. Все участники фестиваля, а это более 270 юных музыкантов, для реквиема собрались в один большой оркестр. По словам дирижера Василия Цицанкина, у ребят была всего одна совместная репетиция, но несмотря на это во время реквиема они сыграли очень хорошо.

Егор - трубач из Москвы. Композиции, которые звучали над "Артеком" утром 22 июня, он знает давно.

"Мы играли "Священную войну", которая символизирует начало Великой Отечественной войны, адажио Валерия Халилова, "Прощание славянки". Я считаю, что их должен знать каждый музыкант. Под них люди шли воевать, их написали, чтобы люди становились сильнее духом", - пояснил он.

"Артек" в годы войны

"Артек" как оздоровительный лагерь для детей СССР открылся в 1925 году, а в 1941 году в нем уже отдыхали школьники со всей страны. С началом Великой Отечественной войны детей, находившихся в лагере, отправили домой. В том числе, в Феодосию вернулся крымчанин Витя Коробков. После оккупации Крыма юноша вместе с отцом вступил в подполье, а в феврале 1944 года при выполнении очередного задания Коробкова и его отца схватили гестаповцами, а позднее расстреляли.

Около 200 ребят отправить по домам не получилось - регионы, в которых они жили, были оккупированы в первые недели войны. Вместе с педагогами их отправили на Алтай, в Белокуриху, где лагерь оставался до января 1945 года. Артековцы (и эвакуированные из Гурзуфа, и приезжавшие в лагерь на отдых сибиряки) заработали 116 тыс. рублей, на которые купили и передали фронту танк Т-34. Из алтайского "Артека" уходили на фронт сотрудники лагеря и повзрослевшие ребята, в том числе погибшие в конце войны артековцы Владимир Васильчиков и Владимир Катков, вожатый Владимир Дорохин.

Выступая на реквиеме, руководитель "Артека" отметил, что в День памяти и скорби нужно возвращаться к событиям войны. "Вы задаете себе вопрос: почему, когда солнце, море, лето, а сегодня ночью я здесь? Каждый из вас может ответить по-своему - исходя из своего жизненного опыта, воспоминаний родных. Нас соединило не радостное событие, а боль воспоминаний о трагедии, которую пережила наша страна, которую пережил наш мир; в один миг закончилось беззаботное детство для тысяч ваших сверстников", - подчеркнул Федоренко.

"Это очень волнительно и страшно. Ты одновременно гордишься за свой народ, но очень жалко тех людей, тех детей, которые пережили ужасы войны", - поделилась впечатлениями после реквиема Полина, которая приехала в "Артек" из Магадана.

Маша из города-героя Севастополя уверена, что ей и сверстникам нужно знать о войне, "чтобы больше такое никогда не повторилось". "Во время таких мероприятий приходит понимание всех ужасов войны. Мы не можем полностью понять всю боль, все потери, но через истории, статистику, фильмы можем узнать об этом", - уточнила девушка.