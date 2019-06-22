Эксперты поставили под сомнение принадлежность Хаджи-Мурату черепа из Кунсткамеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ряд заключений экспертов, исследовавших в разные годы череп, хранящийся в петербургской Кунсткамере, не подтверждают его принадлежность сподвижнику имама Шамиля Хаджи-Мурату. Получение более точных и окончательных результатов экспертизы невозможно без анализа ДНК, однако пока провести такое исследование не представлялось возможным, сообщил ТАСС руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН Юрий Чистов.

Вопрос об идентификации останков Хаджи-Мурата стал опять актуальным после появления сообщения о том, что в июне в селе Хунзах Хунзахского района Дагестана, откуда родом Хаджи-Мурат, якобы были перезахоронены его останки. Как писала газета "Коммерсант", останки могли быть похищены из могилы Хаджи-Мурата в Гахском районе Азербайджана и тайно вывезены на территорию России. В администрации Хунзахского района информацию о перезахоронении опровергли.

"Делами этого экспоната (черепа Хаджи-Мурата - прим. ТАСС) занимается специальная межведомственная комиссия при Министерстве культуры РФ, - сказал Чистов. - В рамках работы комиссии Минкульта проводился ряд исследований, в том числе изотопно-стронциевый анализ, который показал, что, скорее всего, хранящийся в нашем музее череп не принадлежит уроженцу селения Хунзах. Поэтому так важно провести ДНК-анализ, сравнить ДНК, извлеченное из костей скелета, с ДНК, извлеченным из черепа, и сравнить с таковым у предполагаемых потомков Хаджи-Мурата".

Радиоизотопный анализ по стронцию позволяет установить, откуда родом человек или жил ли он в той или иной местности. Изотопы стронция содержатся в почве и горных породах, попадая в организм человека с водой, накапливаются в его костях. Для каждой местности характерны свои концентрации и соотношение изотопов стронция.

По словам ученого, и ранее у экспертов, которые провели предварительную работу, было "достаточно много сомнений" относительно принадлежности черепа Хаджи-Мурату. В настоящее время в музей не поступило информации от комиссии о возможном перезахоронении останков наиба и возможности провести анализ ДНК.

"Этот экспонат формально списан из коллекции музея уже очень давно, в 2001 году. Он лежит у нас в сейфе до специального письменного распоряжения Министерства культуры и Росимущества. Мы никому не можем его передать пока не будет таких официальных бумаг, особого распоряжения, а их не было", - отметил ученый.

Об останках Хаджи-Мурата

Ранее сообщалось, что останки Хаджи-Мурата находятся сейчас в Азербайджане и России. В ноябре 2015 года Министерство культуры РФ создало межведомственную комиссию по координации деятельности, связанной с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата. В ее состав вошли представители Федерального агентства научных организаций (с 2018 года - Министерства науки и высшего образования РФ), ряда других министерств, Института археологии РАН, Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры), других научных учреждений РФ. Как отмечали в пресс-службе Кунсткамеры, "все материалы работы комиссии до принятия решений имеют гриф "для служебного пользования".

Представители музейного сообщества отмечали, что перед принятием какого-либо решения по черепу Хаджи-Мурата необходимо установить его подлинность, поскольку есть опасения, что во время перемещений экспонат мог быть неправильно идентифицирован и занесен в музейные документы. По словам экспертов, существуют различные способы идентификации антропологических останков, в том числе сличение следов прижизненных травм, видимых на костях скелета, с жизнеописанием человека, сравнение прижизненных портретов с пластической или графической реконструкцией лица и головы по черепу.

Хаджи-Мурат Хунзахский (1816-1852 годы) - известный военачальник, наиб имама Шамиля. Был убит 23 апреля 1852 года в неравном вооруженном столкновении на территории современного Гахского района Азербайджана. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена от тела его кровным врагом, начальником нухинской милиции Хаджи-Ага. Тело было похоронено на месте битвы местными жителями, а голова отправлена в Тифлис, а затем в Санкт-Петербург, где хранилась в Военно-медицинской академии. В настоящее время череп, предположительно, Хаджи-Мурата, находится на хранении в Кунсткамере - Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого.

Хаджи-Мурат является героем одноименной повести Льва Толстого, написанной в конце 1890-х - начале 1990-х годов.