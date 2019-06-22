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Приостановка авиасообщения с Грузией

ФСБ сообщила об отсутствии скопления автомобилей на границе России и Грузии

КПП "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, заверили в ведомстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Скопления легковых и грузовых машин на пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Северной Осетии.

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Президент РФ Владимир Путин в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси в пятницу подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

"КПП работает в штатном режиме, все линии функционируют. На въезд в РФ и на выезд из страны скопления легковые машин нет, по грузовым, можно сказать, незначительное на въезд, на выезд - нет", - сказали в пресс-службе.

Военно-Грузинская дорога - историческое название транспортной магистрали, проходящей через Главный Кавказский хребет. Трасса ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время и в межсезонье дорогу часто закрывают из-за непогоды.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Северный Кавказ
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