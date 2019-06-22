МВД и Росавтодор создадут для водителей "островки безопасности" на дорогах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел и Росавтодор прорабатывают вопросы организации на базе бывших постов дорожно-патрульной службы так называемых островков безопасности, где водители смогут отдохнуть и получить помощь от медицинских работников и полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"В настоящее время в целях создания условий для безопасного движения совместно с Росавтодором прорабатывается вопрос об организации так называемых островков безопасности на базе инфраструктуры бывших стационарных постов ДПС, ныне стоящих на балансе подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений. В указанных пунктах для выполнения служебных задач планируется периодическое присутствие медицинского персонала, работников МЧС и сотрудников полиции, а также будет предусмотрено наличие обустроенных помещений, где при необходимости будут размещены водители, пассажиры и транспортные средства, оказавшиеся в затруднительной ситуации", - сказали в МВД.

В ведомстве также отметили, что уже сформирована схема размещения многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования.

"Росавтодору предложено <...> предусмотреть в составе МФЗ наличие отдельных зданий либо помещений с возможностью размещения в них сотрудников полиции, МЧС и медицинских работников. Данные объекты должны будут обладать условиями, позволяющими специалистам при необходимости оперативно оказать первую помощь пострадавшим людям, составить необходимые материалы по оформлению ДТП, проверить общее состояние здоровья участников дорожного движения и эффективно выполнить иные возложенные задачи", - сказали в ведомстве.

По данным МВД, в России по состоянию на начало этого года функционируют 77 стационарных постов ДПС, 59 из которых расположены на дорогах федерального значения, 18 - регионального.