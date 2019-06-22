В Алма-Ате открыли мемориал фигуристу Денису Тену

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Мемориал на месте гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена - на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой - открыли в Алма-Ате в субботу. Об этом сообщило международное агентство Казинформ.

Скульптура фигуриста изготовлена из бронзы, постамент из гранита. Скульптура представляет фигуру Дениса Тена во время финала программы Олимпиады в Сочи, где он завоевал бронзовую медаль. Памятник выполнен скульптором из Санкт-Петербурга Матвеем Макушкиным. Он также является автором скульптуры музыканта Виктора Цоя на улице Тулебаева в Алма-Ате, которую установили в 2018 году.

"В целом общество, и тем более подрастающее поколение, должны помнить, каким был Денис - его победы и светлый образ. Это все должно вдохновлять на новые победы подрастающее поколение казахстанцев. Именно с этой целью мы сегодня открываем памятник", - сказал заместитель руководителя администрации Алма-Аты Арман Кырыкбаев, слова которого приводит агентство.

Он отметил, что совместно с мамой Дениса Тена Оксаной Тен будет издана книга о спортсмене, а осенью будет проведен турнир памяти фигуриста. "Мы выражаем благодарность Оксане Алексеевне, потому что каждая деталь, каждых штрих, в целом вся работа [по мемориалу] была проведена под ее руководством", - подчеркнул Кырыкбаев.

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови.

17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил фигурантов дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву - к четырем годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова - в убийстве и разбое, Толыбаеву - в недонесении о преступлении.