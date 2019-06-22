Роспотребнадзор открывает горячую линию из-за ситуации в Грузии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор открывает горячую линию для защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг из-за ситуации в Грузии. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи [в связи с ситуацией в Грузии] сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Единый консультационный центр ведомства будет работать круглосуточно на русском и английском языках. Как сообщает ведомство, он способен принимать до 100 звонков одновременно, время ожидания должно составлять не более минуты.

Роспотребнадзор напоминает, что туристы, заключившие договор на посещение Грузии в период с 21 июня 2019 года, имеют право требовать его расторжения. При расторжении договора до начала поездки туристу возвращается вся уплаченная сумма, а после начала - часть, пропорциональная стоимости не оказанных услуг. Также имеют права требовать возврата средств в полном объеме граждане, купившие авиабилеты с вылетом в Грузию с 8 июля включительно.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации путевок в Грузию.