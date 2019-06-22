Нарышкин наградил победителей "Диктанта Победы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийской акции "Диктант Победы" прошла в субботу в Музее Победы на Поклонной горе. Награды и призы лучшим участникам вручил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Ровно 78 лет назад, 22 июня 1941 года <...> началась Великая Отечественная война. Символично, что в такой день, в День памяти и скорби, мы приветствуем здесь наших дорогих ветеранов и победителей, участников и организаторов замечательной общественной акции "Диктант Победы" <...> Конкурсное жюри, используя дополнительные критерии, определило десять победителей, восемь из них здесь", - сказал он.

Нарышкин отметил, что в акции активное участие приняла молодежь, и выразил надежду, что подрастающее поколение продолжит активно изучать историю своей страны. "Знаменательно, что в этой акции активное участие приняла наша молодежь: студенты, школьники, и я уверен, что результаты их участия мотивируют их обратиться к хорошей, добротной исторической литературе, к архивным документам, к семейным историям", - отметил председатель РИО.

В церемонии принял участие посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он отметил, что память о подвиге советских солдат объединяет народы двух стран. "Мы помним сегодня вместе все ужасы войны и чтим память о тех, кто пожертвовал своими жизнями ради мира. Это страницы нашей общей истории", - сказал он.

География победителей, которые максимально точно и быстро ответили на все вопросы, охватывает всю страну: Якутия, Краснодарский край, Алтай, Татарстан, Калужская, Белгородская, Саратовская, Самарская, Курская и Тамбовская области. После церемонии награждения участники зажгли свечи памяти и почтили память тех, кто 1418 дней приближал Победу на фронте и в тылу, минутой молчания.

Акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны и 74-й годовщине Великой Победы, прошла 7 мая. В ней приняли участие более 150 тыс. человек, которые могли проверить свои знания на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф. Инициаторами проведения "Диктанта Победы" стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Целью акции стало желание пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.