Условия программы восстановления объектов культуры в Подмосковье упростят для инвесторов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Московской области решили упростить программу совместного с инвесторами восстановления объектов культуры "Усадьбы Подмосковья" так, чтобы она стала более привлекательной для бизнеса: сделать льготную ставку аренды с начала реставрации здания, а не ее окончания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Новая модель работы с арендаторами проекта "Усадьбы Подмосковья" предполагает прежние сроки аренды и реставрации. <…> Главная особенность новой модели заключается в том, что льготная ставка аренды и на объекты капитального строительства, и на земельный участок - 1 рубль за 1 кв. м - вводится с момента начала реставрации, а не как раньше - после завершения реставрационных работ. Это значительно снизит нагрузку на арендатора, сократит его расходы и позволит быстрее восстановить объект культурного наследия", - процитировали в сообщении замминистра имущественных отношений Подмосковья Юрия Умеренко.

Он добавил, что срок аренды останется прежним - 49 лет с момента заключения договора аренды, также со сроком реставрации 7 лет. Однако теперь срок разработки проекта будет ограничен двумя годами. Если за семь лет инвестор не выполнит условия договора, то соглашение будет расторгнуто.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана, слова которого цитируются в сообщении, в регионе более 300 усадеб, 30% которых необходимы восстановительные работы. К этому моменту по программе арендаторам в области сданы 15 усадеб, из которых две уже отреставрированы, четыре находятся на стадии разработки проектов, остальные - в разной степени реставрации. Еще 13 усадеб готовы к передаче инвесторам сейчас, из них на торги в 2019 году планируется выставить 10.