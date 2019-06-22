Роскомнадзор напомнил об отказе от развлекательных передач в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напоминает теле- и радиоканалам об отмене развлекательных программ в связи с Днем памяти и скорби 22 июня. Сообщение об этом опубликовано в субботу на сайте службы.

"Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов (телепрограмм), радиоканалов (радиопрограмм) и вещателям, что... 22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня", - сообщает сайт ведомства.

Роскомнадзор приводит список признаков развлекательных передач. "К развлекательным программам относятся те программы, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта. Ими могут быть эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое", - сообщается на его сайте.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года. 24 октября 2007 года включен в перечень памятных дат РФ, установленных Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".