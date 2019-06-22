Посол Великобритании возложил венок в Парке Победы в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в субботу в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Вечный огонь" в Парке Победы на Поклонной горе. Кроме того, глава диппредставительства поучаствовал в акции "Свеча памяти", передает корреспондент ТАСС.

"22 июня - это историческая дата, памятная дата для всех стран бывшего Советского Союза, и для народов России это тоже память. В этот день 78 лет назад Советский Союз присоединился к войне против фашизма, - отметил дипломат. - И для нас это память, потому что, начиная с того дня, Великобритания уже была не одна. Мы помним сегодня вместе храбрость наших людей и ужасы войны".

В церемонии также приняли участие представители старейшего в мире футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед", которому вечером предстоит товарищеский матч с московским "Торпедо".

"Год назад, во время чемпионата мира по футболу, россияне очень тепло приняли болельщиков со всего мира, показали, что футбол тоже объединяет нас", - добавил глава британского диппредставительства.