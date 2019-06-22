Более 250 воинов Красной армии обнаружили поисковики в Тверской области

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершилась 22 июня. За время ее работы на местах боев Великой Отечественной войны обнаружены более 250 солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в 1942-1943 годах, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

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"В 2019 году за время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" найдены останки 269 красноармейцев и 18 медальонов, девять из них уже удалось прочитать и установить имена, эта работа продолжается. Список фамилий с дополнительной информацией об идентифицированных защитниках Родины опубликован на сайте РВИО", - информировали в РВИО.

На церемонии завершения экспедиции исполнительный директор РВИО Александр Барков сообщил, что за последние годы обнаружены останки более 8 тыс. красноармейцев, из них более 250 было опознано. "За несколько лет мы провели 81 экспедицию в России и за рубежом, нашли 567 солдатских именных вещей и медальонов, вернули из безвестия 263 имени. Среди них, например, 12 летчиков - это целая эскадрилья. Всего мы подняли останки 8 094 солдат и офицеров Русской и Красной армии. Это практически дивизия павших. Состав ее необычен: здесь вместе пехота и артиллерия, медсанбат и саперы, танкисты, летчики и моряки - все бойцы и командиры, отдавшие свои жизни за нашу Родину, пропавшие без вести в страшные военные годы. Благодаря поисковикам они подняты и перезахоронены с почестями, достойными героев, - сказал он.

Барков выразил благодарность поисковикам за их вклад в сохранение исторической памяти. "Важен каждый красноармеец, не вернувшийся когда-то с полей сражений. Важен каждый участник экспедиции, который свое время, свою жизнь посвящает поиску павших и их родных, работе с находками. Важен каждый школьник, приехавший сюда, и я уверен, что каждый, кто хоть немного прикоснулся к работе экспедиции, отныне будет бережно хранить память о подвигах наших предков, победивших фашизм, защищать их от лжи и спекуляций, передавать память о нашем героическом прошлом из поколения в поколение", - подчеркнул исполнительный директор РВИО.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что "память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств". "Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир", - подчеркнул он.