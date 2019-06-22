Более 4 тыс. капсул с мест воинских захоронений передали для музея "Дорога памяти"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. капсул с землей, взятой с воинских захоронений из семи регионов Центрального федерального округа, передали для создания мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории подмосковного парка "Патриот", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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В День памяти и скорби 22 июня 2019 в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ проводит Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть памяти". В этот день во всех субъектах России проходит торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений.

"Все кисеты с землей были запломбированы в капсулы, подписаны и переданы для размещения в музее "Дорога памяти". Более 4 тыс. воинских капсул собрано с воинских захоронений в семи регионах центрального Черноземья", - сказали в пресс-службе.

Параллельно для создания мультимедийной галереи памяти продолжается работа по сбору личных карточек и фотографий фронтовиков, ветеранов тыла и труда. Военные комиссариаты Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Курской, Тамбовской, Липецкой областей уже подготовили более 1,5 млн подобных фотографий и личных карточек.

"В галерее памяти, которая одновременно будет являться и музеем, создадут дорогу, равную по своим метрам дням Великой Отечественной войны. Предполагается, что в нее войдет около 33 млн фотографий, в том числе и фотографии участников войны из-за рубежа, например, французского полка "Нормандия - Неман", - добавили в пресс-службе округа.

Музей "Дорога памяти" войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье в честь 75-летия Победы.