В Молдавии вспоминают дату начала Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Трагическую дату - начало Великой Отечественной войны, в ходе которой погибли сотни тысяч местных жителей, - вспоминают в субботу в Молдавии.

Председатель парламента Зинаида Гречаный вместе с депутатами, руководством министерства обороны и иностранными дипломатами приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Вечность".

"Это была большая трагедия для страны и людей, которые подверглись вероломной атаке немецких войск без объявления войны. Этот день нельзя забывать никогда, а также тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы жили в мире, о миллионах погибших <…> Важно передавать эту память следующим поколениям, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - сказала журналистам Гречаный, которая возглавляет крупнейшую в стране Партию социалистов Республики Молдова.

В беседе с журналистами посол РФ Олег Васнецов отметил, что эта трагедия стала общей для всех народов, вставших на борьбу с фашизмом. "Эта память естественным образом вплелась в "ткань" всех советских людей - людей, которые жили в Советском Союзе, которые живут сейчас в независимых государствах", - отметил дипломат. Он высказал сожаление, что предпринимаются попытки "интерпретировать и исказить исторические факты".

Свеча памяти

Памятные мероприятия проходят в этот день во многих городах республики. Они начались ранним утром, когда на некоторых мемориалах воинской славы и рядом с памятниками были зажжены свечи.

В Тирасполе в 04:00 (совпадает с мск) в такой акции принял участие лидер непризнанной республики Вадим Красносельский. Здесь мероприятие началось с обращения Левитана, прозвучавшего 22 июня 1941 года. Особую атмосферу дополняли одетые в форму советского образца курсанты и подсвеченные иллюминацией памятники. Лидер Приднестровья выразил благодарность сотням молодых людей, которые пришли почтить память погибших.

"Страшная война, тяжелейшее испытание <...> До сих пор не могут посчитать, сколько на самом деле погибло людей, 2 млн человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Гибли дети, женщины, старики. Очень тяжело осознавать, что сегодня есть те, кто хочет приписать кому-то победы, назвать солдат-освободителей оккупантами", - сказал Красносельский.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, похожая акция прошла у руин долговременной огневой точки у села Кошница Дубоссарского района Молдавии. Летом 1941-го гарнизон этого ДОТа принял неравный бой, но не сдался. Здесь молодые люди провели в палатках всю ночь: готовили фронтовую кашу, исполняли военные песни и смотрели документальные фильмы о Великой Отечественной войне. А в 04:00 здесь также были зажжены свечи и объявлена минута молчания.

По разным оценкам, в рядах Красной армии сражались свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.