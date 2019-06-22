Рогозин обсудит с властями Омска льготную ипотеку для молодых сотрудников "Полета"

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудит с правительством региона вопрос о льготной ипотеке для молодых специалистов ПО "Полет" (омский филиал Центра им. М.В. Хруничева).

"У нас есть вопросы социального характера. Если мы хотим привлечь молодых специалистов [на предприятие "Полет"], нам необходимо сейчас с правительством региона продумать вопрос, связанный со льготной ипотекой", - сказал Рогозин.

Он также сообщил, что многие специалисты из Омска будут ездить на космодром Восточный. "В будущем многие специалисты из Омска будут ездить туда сначала на вахту, а потом - на постоянную работу. У Омска, как у крупного научного центра, появляется своя вотчина на Дальнем Востоке", - отметил глава Роскосмоса.

"Полет" - одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое почти 70 лет специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. Завод был единственным предприятием Советского Cоюза, а затем России, на котором одновременно выпускались ракеты-носители "Космос 3М", военные и научные космические аппараты, сверхмощные ракетные двигатели РД-170, самолеты военной и гражданской авиации. В 2007 году "Полет" вошел в состав вертикально-интегрированной структуры - центра им. М. В. Хруничева, который создал семейство новейших ракет-носителей "Ангара".