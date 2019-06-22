Группа пожилых японок из Осаки сочинила рэп-посвящение саммиту G20

ТОКИО, 22 июня. Группа женщин из Осаки выпустила записанный в стиле рэп видеоролик с песней, посвященной предстоящему там на следующей неделе саммиту "двадцатки". Он выложен в YouTube и, как сообщает в субботу информационное агентство Kyodo, стремительно набирает популярность.

Песня исполняется на ломаном английском и называется "Oba Funk Osaka", что можно условно перевести как "Заводные старушки из Осаки". Участницы группы на видео весело отплясывают в одном из торговых кварталов своего родного города и поют, что в нем живут самые веселые люди в мире.

Словами "оба" или "обатян" в Японии называют пожилых женщин, которые в Осака считаются особо разговорчивыми, шумными и дружелюбными. Они обожают пестрые наряды - особенно "звериной" расцветки, что тоже считается визитной карточкой разбитных кумушек из этого города. Кстати, в музыкальную группу под названием "Обатян", которая исполнила рэп по поводу саммита "двадцатки", входят женщины, чей средний возраст 66 лет, хотя у некоторых он сильно переваливает за семьдесят.

Тем временем в Японии завершается напряженная подготовка к саммиту в Осаке, на который прибудут лидеры самых развитых стран и территорий мира. В субботу, в частности, этот город посетил с инспекцией генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга: он лично проверил обеспечение безопасности совещания и осмотрел объекты на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Саммит состоится 28-29 июня в расположенном там выставочном комплексе INTEX Osaka (ИНТЭКС Осака). Там же будет развернут медиа-центр, в котором намерены работать более 7 тыс. журналистов со всего мира.