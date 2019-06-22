CNN: суд предписал американцу отдать бывшей жене $15 млн, выигранных в лотерею

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Жителю пригорода Детройта (штат Мичиган) придется отдать своей бывшей жене почти половину из $38,9 млн, оставшихся от выигранных им в лотерею Mega Millions. Апелляционный суд Мичигана рассудил, что билет относится к категории совместно нажитого имущества, сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Ричард Зеласко в июле 2013 года выиграл в лотерею $80 млн. Американец решил забрать весь выигрыш сразу, сумма которого, согласно правилам, после выплат налогов и сборов сократилась до почти $38,9 млн. Зеласко женился в 2004 году, а его супруга, родив ему трех детей, подала на развод в конце 2011 года. Развод затянулся и перешел в стадию арбитражного разбирательства, когда Ричард выиграл в лотерею.

Арбитражный суд высказался за раздел между супругами совместно нажитого имущества, включая выигрыш. Главная мысль заключалась в том, что совместным называется все имущество, "нажитое с момента вступления в брак и до вступления в силу решения о его расторжении". Иными словами, под эту категорию подпадает все, приобретенное и в ходе развода. При этом арбитраж рассудил, что Зеласко играл в лотерею неоднократно, вводил тем самым в расходы себя и жену, а посему и выигрыш "надо разделить" между сторонами.

Американец решил опротестовать такое решение в апелляционном суде. Однако тот не выявил изъянов в постановлении арбитражного суда. "Победить арбитраж очень сложно", - констатировал Зеласко. Он смог окончательно развестись только в 2018 году.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах. В октябре 2017 года организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с $1 до 2. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 к 258,9 млн до 1 к 303 млн.