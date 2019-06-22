Акция Минобороны "Горсть памяти" завершилась у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны всероссийская акция "Горсть памяти", запущенная Министерством обороны России, завершилась у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Сегодня с мест воинских захоронений по всей стране взята священная земля, упакована в солдатские кисеты и будет передана на вечное хранение в главный храм Вооруженных сил РФ [в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти"]", - сказал в ходе мероприятия первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Алексей Цыганков.

По словам генерала Цыганкова, по всей России и за рубежом участники акции собрали более 15 тыс. кисетов с землей с воинских захоронений и братских могил советских солдат. Собранная земля упаковывается в гильзы от снарядов, на каждой из которых записывается, откуда она была взята.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации учтено более 17 тыс. воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и более 10 тыс. захоронений на территории иностранных государств.