Часовню памяти павших солдат открыли на месте первых сражений Курской битвы

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальная часовня открылась в субботу в поселке Поныри, где в первые дни Курской битвы в июле 1943 года проходили ожесточенные бои. В митинге памяти павших советских солдат приняли участие сотни жителей региона, представители ветеранских организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Карелии, а также областной администрации и Федеральной службы безопасности России.

"11-ая часовня сегодня открыта (в рамках благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" по возведению мемориальных часовен в регионах - прим. ТАСС). Вахта памяти идет по городам России", - сказал руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Исход Великой Отечественной войны в июле 1943 года, добавил он, решался именно под Курском, в Понырях, где проходила "битва между человеком и танками". Ценой огромных потерь прорыв немецко-фашистских захватчиков с северной стороны к Курску удалось предотвратить.

Врио главы Курской области Роман Старовойт передал благодарственное письмо от жителей региона для директора ФСБ России Александра Бортникова за решение об открытии часовни.

"Для нас, для курян, Великая Отечественная война не просто самая грандиозная битва в истории человечества - мы родились и живем на земле, которая пропитана потом и кровью наших предков, мы высоко чтим тот подвиг советского солдата, который был совершен во время Великой Отечественной войны", - сказал Старовойт на митинге по случаю открытия часовни.

Мемориал, сооруженный при поддержке Федеральной службы безопасности, выполнен в темных тонах и расположен на небольшом постаменте. В центральной части часовни - образы православных святых. Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил чин освящения часовни в память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы. В специальную нишу в основании часовни, возведенной на территории мемориального комплекса "Героям северного фаса Курской дуги", поместили капсулу с землей, взятой из Курской, Орловской и Белгородской областей.

Память поколений и новые традиции

В День памяти и скорби на всей территории Курской области проходят митинги и возложения цветов к многочисленным памятникам, посвященным героизму и подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной войны. По традиции тысячи людей в этот день приходят к одному из центральных мемориальных комплексов Курска - "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Именно здесь участники всероссийской акции пересыпали землю, взятую с воинских захоронений, в солдатские кисеты, после чего передали для размещения в музее "Дорога памяти", строящемся в Подмосковье в честь 75-летия Победы.

В памятный день новыми экспонатами пополнились фонды "Народного музея воинской славы", выставочный центр которого был открыт в Курске в 2018 году к 75-летию победы в Курской битве. Председатель Курского городского совета ветеранов войны и труда Иван Малков передал музею личные документы разведчика, участника Великой Отечественной войны Евгения Балабанова и его супруги.

"За время создания музея очень много появилось здесь экспонатов, которые хранят память, историю нашей курской земли, города Курска - города воинской славы", - сказал Малков.

Курская битва (5 июля-23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.