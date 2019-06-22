Под Новгородом подняты останки 300 мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Поисковикам и следователям СК РФ удалось провести эксгумацию останков более чем 300 мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками под Великим Новгородом. В захоронениях времен Великой Отечественной войны, обнаруженных новгородскими поисковиками весной, может находиться 2,5 тыс. убитых, сообщил корреспондент ТАСС председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

"На сегодняшний день поднято уже более 300 останков погибших мирных жителей, по разным данным, там их более 2,5 тыс.", - сказал Неофитов. Он добавил, что эксгумация стартовала практически сразу, как шесть захоронений были обнаружены.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ, медико-криминалистическими экспертами установлено, что расстрелянные люди стали жертвами карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах. Также уточнили, что к работам по исследованию захоронений, которые начали поисковики и следователи, присоединились военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

Весной члены новгородской организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором находятся останки мирных граждан. Поводом для старта поисковых работ стали архивные документы, представленные на научно-практической конференции "Без срока давности", которая прошла в Великом Новгороде в апреле этого года. После обнаружения захоронений Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. До 2021 года в деревне Жестяная Горка планируется открыть мемориальный комплекс в память о погибших в ходе карательных операций в годы Великой Отечественной войны.