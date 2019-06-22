Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания. Об этом парламентарий заявил в интервью телеканалу ТВ-Центр.

"Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию", - сказал он.

Николай Сергеевич Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. Является первым российским профессиональным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. В общей сложности на профессиональном ринге провел 53 боя (50 побед, два поражения, один бой был признан несостоявшимся).

С 18 сентября 2016 года - депутат Государственной думы РФ VII созыва от партии "Единая Россия" (вступил в партию в 2010 году). С 5 октября 2016 года является первым заместителем председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды.