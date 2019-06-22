Швеция добивается ареста забравшего детей из шведской приемной семьи россиянина

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Швеции выдали европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС польский адвокат семьи адвокат семьи Бабкен Ханзадян.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Теперь власти Польши должны отреагировать на требования Швеции.

"Мы верим в то, что польские органы защитят семью Лисовых так, как это было до сих пор. Мы уверены, что эта семья не будет разлучена", - сказал Ханзадян. "Мы будем защищать права всей семьи", - заверил адвокат.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча в польской прокуратуре, так как в республике именно прокурор принимает решение об аресте. "Мы были готовы к такому развитию событий, и сделаем все, чтобы Лисова не арестовали и не разлучили с дочерями", - указал Ханзадян.

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.