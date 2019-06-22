Останки около 500 советских солдат перезахоронили на мемориальном кладбище во Ржеве

ТАСС, 22 июня. Останки около 500 советских солдат и офицеров, найденных в ходе международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", перезахоронили в субботу на мемориальном кладбище во Ржеве, сообщил ТАСС представитель Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель экспедиции Андрей Семенов.

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" стартовала в Ржевском районе Тверской области 8 июня. Поисковые работы велись в местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.

"Перезахоронены на Ржевском мемориале с отданием воинских почестей останки военнослужащих, найденные в ходе прошлогодней Вахты памяти, а также найденные в ходе Вахты памяти этого года, всего около 500 военнослужащих. Родственники передали для захоронения личные вещи военнослужащих", - сказал Семенов.

Экспедиция, организованная РВИО и правительством Тверской области при поддержке Минобороны и Минкультуры России, проходила в Ржевском районе четвертый год подряд. В отличие от предыдущих лет в 2019 году место дислокации лагеря было перенесено в район будущего мемориала Советскому солдату, открыть который планируется в мае 2020 года, к 75-й годовщине Великой Победы.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на установку Ржевского мемориала на сегодняшний день собрано свыше 264 млн рублей пожертвований. В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей к мемориалу территории. Здесь обустроят автомобильную развязку, парковку, до четырех полос расширят дорогу от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. Также в процессе подготовки к открытию мемориала власти региона планируют в Ржеве масштабное благоустройство придомовых территорий и зон отдыха, в городе отреставрируют обелиск советским воинам.