Пострадавшим на аттракционе в "Сокольниках" выплатят компенсацию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Семьи детей, пострадавших при падении с аттракциона в парке "Сокольники", получат компенсацию. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор компании "Ларедо", собственника аттракциона, Сергей Кудаков.

"Посещение аттракциона было застраховано. Компенсация всем пострадавшим будет выплачена полностью. Еще раз приношу огромные извинения родителям и их малышам", - сказал Кудаков.

Он добавил, что подобный инцидент с аттракционом компании произошел впервые. Кудаков заверил, что готов встретиться с родителями пострадавших детей в удобное для них время, чтобы оказать максимальную помощь, которая возможна со стороны компании. "Для меня главное, чтобы с детьми все было хорошо", - добавил Кудаков.

Ранее сообщалось, что трое подростков пострадали в парке "Сокольники" в Москве на аттракционе "Колобок". В результате поломки аттракциона кабинка с детьми упала на землю, они получили различные травмы.