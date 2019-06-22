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Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во "Внуково"

Певец заявил, что авиакомпания "три раза отменяла рейс", и у его вокальной студии сорвались концерты
Сергей Пенкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Пенкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

"Авиакомпания Utair три раза отменяла рейс, последний рейс должен был быть в четыре утра. Я просто плюнул и уехал. Я на них подаю в суд. Не я сам, а моя вокальная школа должна была ехать на гастроли. У нас все сорвалось из-за какого-то человека, так вот подставившего меня", - сказал Пенкин в комментарии, размещенном на сайте телеканала "Звезда".

Ранее сообщалось, что певца не пустили на борт самолета Utair в московском аэропорту "Внуково".

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