Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во "Внуково"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

"Авиакомпания Utair три раза отменяла рейс, последний рейс должен был быть в четыре утра. Я просто плюнул и уехал. Я на них подаю в суд. Не я сам, а моя вокальная школа должна была ехать на гастроли. У нас все сорвалось из-за какого-то человека, так вот подставившего меня", - сказал Пенкин в комментарии, размещенном на сайте телеканала "Звезда".

Ранее сообщалось, что певца не пустили на борт самолета Utair в московском аэропорту "Внуково".