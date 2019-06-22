В Петербурге в честь Дня памяти и скорби прошли концерты и музыкальные акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Петербургские музыканты посвятили Дню памяти и скорби концерты и музыкальные акции, посвященные героям Великой Отечественной войны.

Общегородская акция "Музыка войны и победы" прошла на Соборной площади Петропавловской крепости. Ее провел "Петербург-Концерт" с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера.

"Мы играем концерт в память наших героев. Он посвящен солдатам, офицерам и всему нашему воинству", - сказал перед началом концерта Стадлер. Музыканты исполнили классические торжественные произведения русских и советских композиторов разных лет, воспевающие стойкость и отвагу защитников Родины. Зрители, среди которых были горожане и туристы, услышали "Славянский марш" Петра Чайковского, "Славься" из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки, композицию "Въезд Александра Невского во Псков из кантаты "Александр Невский" Сергея Прокофьева, Траурно-триумфальную прелюдию памяти героев Сталинградской битвы Дмитрия Шостаковича.

Вместе с оркестром в концерте приняли участие балетная группа "Балтийский балет" и сводный хор Санкт-Петербурга.

Музыкальные акции в разных жанрах посвятили Дню памяти и скорби и другие творческие коллективы Петербурга. В Мариинском театре звучит в этот день Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича, а в Михайловском театре - "Реквием" Джузеппе Верди в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.

Памятные акции

В День памяти и скорби во всех районах Петербурга проходят памятные мероприятия, которые начались акцией "Свеча памяти" у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в 04:00.

На мемориальных кладбищах города прошли традиционные возложения цветов и венков. На Пискаревском мемориальном кладбище после возложения цветов к монументу Матери Родине у Вечного огня прошла Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть земли". Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и участник Великой Отечественной войны, защищавший Ленинград, Василий Петрович Васецкий наполнили "солдатский кисет" землей, собранной с братских захоронений Пискаревского кладбища. Кисет будет передан на хранение в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В память о жертвах блокады Ленинграда организована акция у памятника "Блокадная полынья" на Фонтанке. В ней приняли участие школьники, представители молодежных патриотических организаций, ветераны и жители города. В рамках литературной программы "Мы помним!" школьники и ветераны читали стихи и прозу о войне, делились воспоминаниями и историей своей семьи.